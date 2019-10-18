Son Dakika Haberleri: DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Son Dakika Yaşam DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

19 dakika önce

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede DDK Başkanı Arıncı, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Akademik Açılış Töreninde yer almak için Anadolu Üniversitesinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Aslan Avşarbey ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal'da yer aldı. - ESKİŞEHİR

Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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