2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Kaynak: AA

Devlet Denetleme Kurumu, Cumhuriyet, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DDK'den 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu - Son Dakika

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