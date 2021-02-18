DDoS saldırıları 2020'nin 4. çeyreğinde kripto madenciliğin yükselişiyle azaldı - Son Dakika

DDoS saldırıları 2020'nin 4. çeyreğinde kripto madenciliğin yükselişiyle azaldı

18.02.2021 10:57
DDoS saldırıları 2020'nin 4. çeyreğinde kripto madenciliğin yükselişiyle azaldı, System.String[]

2020'nin 4. çeyreğinde Kaspersky DDoS Önleme tarafından tespit edilen DDoS saldırılarının sayısı, 2019'un aynı dönemine göre bir miktar artarken, 2020'nin 3. çeyreğine göre kripto para birimi madenciliğine olan ilginin artmasıyla yüzde 31 azaldı.

2020'nin 4. çeyreğinde Kaspersky DDoS Önleme tarafından tespit edilen DDoS saldırılarının sayısı, 2019'un aynı dönemine göre bir miktar artarken, 2020'nin 3. çeyreğine göre kripto para birimi madenciliğine olan ilginin artmasıyla yüzde 31 azaldı.

Kaspersky açıklamasına göre, insanların 2020'de çevrimiçi ortamda daha fazla zaman geçirmesi, DDoS saldırılarının patlamasıyla sonuçlandı.

Dördüncü çeyrekte eğitim kurumlarına saldırılar devam etti, Massachusetts'teki birkaç okul ve Kanada'daki Laurentian Üniversitesi bu tür olaylarla karşılaştı. Çevrimiçi oyun hizmetleri de DDoS saldırılarına maruz kaldı.

Bununla birlikte, 2020'nin 4. çeyreğinde, 2019'un 4. çeyreğine göre yalnızca yüzde 10 daha fazla saldırı gerçekleşti. 2020'nin 3. çeyreğine kıyasla, 2020 4. çeyreğindeki saldırı sayısı yüzde 31 azalırken, 2020 3. çeyreğinde de 2. çeyreğe kıyasla düşüş görüldü.

Açıklamada verilen bilgilere göre, uzmanlar, bunun kripto para birimi maliyetlerindeki artıştan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Sonuç olarak siber suçluların genelde DDoS saldırılarında kullanılan C&C sunucularının ve virüs bulaşmış cihazların sahip olduğu bilgi işlem gücünü, kripto para madenciliği yapmak için "yeniden profillemek" zorunda kalmış olabilecekleri düşünülüyor.

Kaspersky Security Network (KSN) istatistikleri de bu bulguyu destekliyor. 2019 yılı boyunca ve 2020'nin başında kripto madencilerin sayısı düşüşteydi. Ancak, Ağustos 2020'den itibaren eğilim değişti, kripto bazlı kötü amaçlı yazılım türünün miktarı arttı ve 4. çeyrekte yeniden düzlüğe ulaştı.

"DDoS saldırılarına nasıl yanıt verileceğini bilen uzmanlarla çalışın"

Kaspersky DDoS Koruma Ekibi İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev konuya ilişkin, "DDoS saldırı pazarı şu anda iki zıt trendden etkileniyor. Bir yandan insanlar çevrimiçi kaynakların istikrarlı çalışmasına büyük ölçüde ihtiyaç duyuyor. Bu durumda DDoS saldırıları kötü niyetli kişiler için iyi bir seçenek olabilir. Bununla birlikte kripto para birimi fiyatlarındaki artış, madencilerin bazı cihazlara yerleştirilmesini daha karlı hale getirebilir. Sonuç olarak 4. çeyrekteki toplam DDoS saldırı sayısının sabit kaldığı gözlemliyoruz. Bu eğilimin 2021'de de devam edeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kiselev, DDoS saldırılarına karşı korunmaya devam etmek için şunları önerdi:

"DDoS saldırılarına nasıl yanıt verileceğini bilen uzmanlarla çalışın. İnternet servis sağlayıcılarıyla yapılanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf sözleşmelerini ve iletişim bilgilerini doğrulayın. Bu, bir saldırı durumunda ekiplerin anlaşmalara hızla erişmesine yardımcı olur.

Kuruluşunuzu DDoS saldırılarına karşı korumak için profesyonel çözümler uygulayın. Kaspersky DDoS Koruması, Kaspersky'nin siber tehditlerle mücadeledeki kapsamlı uzmanlığı ile şirketin benzersiz şirket içi geliştirmelerini bir araya getirir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DDoS saldırıları 2020'nin 4. çeyreğinde kripto madenciliğin yükselişiyle azaldı - Son Dakika


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