DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor - Son Dakika

DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor

18.05.2021 11:43
DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor, System.String[]

Kaspersky DDoS Prevention verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 düşerken, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 47 arttı.

Kaspersky DDoS Prevention verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 düşerken, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 47 arttı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu artış, ocak ayında karşılaşılan ve tüm saldırıların yüzde 43'ünü oluşturan olağan dışı bir örnekle açıklanıyor. Sonraki 2 ay ise oldukça sessiz geçti.

2021'in başında birçok insan, uzaktan çalıştı ve boş zamanlarını evde geçirdi. Bu nedenle siber suçlular, kullanıcıların daha çok ihtiyaç duyduğu kuruluşlara, örneğin telekom sağlayıcılarına karşı DDoS saldırıları gerçekleştirdi. Böylece müşterilerin internet bağlantılarında veya çevrim içi oyun sitelerinde sorunlar yaşaması sağlandı. Bununla birlikte bu tür kaynaklar üzerinde devam eden ilgiye rağmen istatistikler, genel DDoS durumunun istikrarlı hale geldiğini gösteriyor.

Kaspersky uzmanları, 2020'nin başındaki anormal faaliyete kıyasla saldırılardaki düşüşe dikkat çekiyor. Uzaktan çalışmaya, kurumsal VPN ağ geçitlerine ve e-posta veya kurumsal bilgi tabanlarında web kaynaklarına ani geçiş nedeniyle önceden sadece organizasyonun içinde yer alan bu hizmetler bir anda DDoS saldırılarının hedefi haline geldi. Yıl içinde işletmeler, çoğunlukla BT altyapısının bu bölümleri için koruma uyguladı. Bu durumun, söz konusu web varlıklarına yönelik saldırıların etkisini azaltmış ve DDoS saldırılarının sayısını düşürmüş olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Şubat ve Mart 2021'e kadar olan saldırıların sayısı, kapanma öncesi rakamlara geri döndü.

Ocak 2021, DDoS saldırılarının sayısı açısından öne çıkan bir ay oldu. Komut ve kontrol sunucularından botlar tarafından alınan komutları yakalayan ve analiz eden Kaspersky DDoS Intelligence sisteminin istatistikleri de bu ani artışı ortaya koydu. 10 ve 11 Ocak'ta kayıtlı saldırı sayısı 1.800'ü aşarken, ayın diğer günlerinde de 1.500'ü buldu.

"Web kaynaklarını DDoS saldırılarından korumanızı öneriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky DDoS Protection ekibinde İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev, "Genel olarak 2021'in ilk çeyreği, ocak ayında görülen DDoS aktivitesindeki artış dışında oldukça sessiz geçti. Bu artış, kripto para birimi fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor olabilir. Buna bazı kötü niyetli kişilerin botnetlerdeki virüslü cihazları madencilik yerine gereksiz trafiği yönlendirmek için yeniden kullanmasının neden olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle birinci çeyrekteki genel düşüşe rağmen web kaynaklarını DDoS saldırılarından korumanızı öneriyoruz. Çünkü finansal güdülerle yönlendirilen siber suçlular, koşullara bağlı olarak taktiklerini kolayca değiştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

DDoS saldırılarına karşı korunmak için Kaspersky uzmanları, şu önerilerde bulunuyor:

"DDoS saldırılarına nasıl yanıt verileceğini anlayan uzmanlarla çalışın. İnternet servis sağlayıcıları ile yapılanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf sözleşmelerinizi ve iletişim bilgilerini doğrulayın. Bu, bir saldırı durumunda ekiplerin anlaşmalara hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olur. Kuruluşunuzu DDoS saldırılarına karşı korumak için profesyonel çözümler kullanın. Örneğin, Kaspersky DDoS Koruması, Kaspersky'nin siber tehditlerle mücadeledeki kapsamlı uzmanlığını ve şirketin benzersiz şirket içi geliştirmelerini bir araya getirir."

Kaspersky, İnternet, oyunlar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Siemens, Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alacak! Siemens, Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alacak! Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek

Son Dakika Haberleri
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
11:05 Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek
10:50 Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
10:48 Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı         
11:42
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor         
11:20
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek         
11:05
Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor         
10:53
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 11:56:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement