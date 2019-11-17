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DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
6 saat önce
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:12 Kaynak: AA
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurt, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, hocamız, Türk Tiyatromuzun değerli ismi ve kurumumuz eski sanatçılarından Yıldız Kenter hanımefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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