Son Dakika Haberleri: DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Son Dakika Güncel DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

6 saat önce

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

DDT Genel Müdürü Kurt, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, hocamız, Türk Tiyatromuzun değerli ismi ve kurumumuz eski sanatçılarından Yıldız Kenter hanımefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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