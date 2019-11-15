Son Dakika Haberleri: De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...
Son Dakika Spor De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor

De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...

7 saat önce

FENERBAHÇE BEKOASVEL deplasmanında normal sezonun ikinci yenilgisini alan CSKA Moskova, üst üste oynayacağı 3 deplasman maçı öncesinde, evinde Fenerbahçe Beko karşısında kazanarak, Euroleague'de yaklaşık bir ay sonra bir iç saha galibiyetinin peşinde.

De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih Demiral sosyal medyayı salladı!
Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu! Toplam 10 takım takip ediyor İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:25:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]