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De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...
7 saat önce
FENERBAHÇE BEKOASVEL deplasmanında normal sezonun ikinci yenilgisini alan CSKA Moskova, üst üste oynayacağı 3 deplasman maçı öncesinde, evinde Fenerbahçe Beko karşısında kazanarak, Euroleague'de yaklaşık bir ay sonra bir iç saha galibiyetinin peşinde.
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15.11.2019 19:25:54. #1.13#
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