Son Dakika › Spor › De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok - Son Dakika Spor
De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok
6 saat önce
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando de Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando de Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando de Colo ve TOFAŞ maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann'ın, Barcelona ile ASVEL karşılaşmalarında oynayamayacağı bildirildi.
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.
Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi! Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!