Son Dakika Haberleri: "De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok" başlıklı haberimizde "Fenerbahçe Beko"...
Son Dakika Spor 'De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok' başlıklı haberimizde 'Fenerbahçe Beko'... - Son Dakika Spor

"De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok" başlıklı haberimizde "Fenerbahçe Beko"...

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando de Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando de Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando de Colo ve TOFAŞ maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann'ın, Barcelona ile ASVEL karşılaşmalarında oynayamayacağı bildirildi.


Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı
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