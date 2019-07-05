De Jong: “Burada olmaktan çok mutluyum, bu bir rüya”

Yeni Hollandalı oyuncu Perşembe öğleden sonra geldi ve yeni bir Barça olarak sunulmadan önce bugün geçmesi gereken ilgili tıbbi testlerden geçecek. El Prat Havalimanı'na vardıktan sonra Frankie de Jong ısrar etti: "Sonunda burada olmaktan çok mutluyum. Çocukken Barça'da oynamak benim için bir rüyaydı ve şimdi buradayım, bu yüzden harika. Camp Nou'ya ilk kez ayak basmayı dört gözle bekliyorum. "