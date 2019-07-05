De Jong: “Burada olmaktan çok mutluyum, bu bir rüya”
1 saat önce
Yeni Hollandalı oyuncu Perşembe öğleden sonra geldi ve yeni bir Barça olarak sunulmadan önce bugün geçmesi gereken ilgili tıbbi testlerden geçecek. El Prat Havalimanı'na vardıktan sonra Frankie de Jong ısrar etti: “Sonunda burada olmaktan çok mutluyum. Çocukken Barça'da oynamak benim için bir rüyaydı ve şimdi buradayım, bu yüzden harika. Camp Nou'ya ilk kez ayak basmayı dört gözle bekliyorum. ”
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:05
Yeni Hollandalı oyuncu Perşembe öğleden sonra geldi ve yeni bir Barça olarak sunulmadan önce bugün geçmesi gereken ilgili tıbbi testlerden geçecek. El Prat Havalimanı'na vardıktan sonra Frankie de Jong ısrar etti: "Sonunda burada olmaktan çok mutluyum. Çocukken Barça'da oynamak benim için bir rüyaydı ve şimdi buradayım, bu yüzden harika. Camp Nou'ya ilk kez ayak basmayı dört gözle bekliyorum. "
Fenerbahçe'de Deniz Sarıtaç'ın gönderilme nedeni belli oldu
Volkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdi
Galatasaray'dan Mehmet Topal ve Arda Turan bombası!
Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum!