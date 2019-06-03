DE JONG, DÖRT DÖRT BACAKLARINI SEÇTI
1 saat önce
Yeni FC Barcelona imzalı Frenkie De Jong ilk dört efsanesini tartışıyor. Bununla birlikte, De Jong her pozisyonda sadece bir oyuncu seçebilir.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06
Yeni FC Barcelona
imzalı Frenkie de Jong ilk dört efsanesini tartışıyor. Bununla birlikte, de Jong her pozisyonda sadece bir oyuncu seçebilir.
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