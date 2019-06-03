Son Dakika Haberleri: DE JONG, DÖRT DÖRT BACAKLARINI SEÇTI
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DE JONG, DÖRT DÖRT BACAKLARINI SEÇTI

1 saat önce

Yeni FC Barcelona imzalı Frenkie De Jong ilk dört efsanesini tartışıyor. Bununla birlikte, De Jong her pozisyonda sadece bir oyuncu seçebilir.

Yeni FC Barcelona imzalı Frenkie de Jong ilk dört efsanesini tartışıyor. Bununla birlikte, de Jong her pozisyonda sadece bir oyuncu seçebilir.
DE JONG, DÖRT DÖRT BACAKLARINI SEÇTI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:06 
Barcelona, Spor
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