Son Dakika Haberleri: De Jong: 'Sevdiğim şey oynamak ve nerede olduğu önemli değil'
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De Jong: 'Sevdiğim şey oynamak ve nerede olduğu önemli değil'

27 dakika önce

Hollandalı oyuncu, Barselona taraftarlarının yeni yazlarının imza attığını gördükleri sırada çıkan çatışmada ilk kez yer aldılar.

Hollandalı oyuncu, Barselona taraftarlarının yeni yazlarının imza attığını gördükleri sırada çıkan çatışmada ilk kez yer aldılar.
De Jong: 'Sevdiğim şey oynamak ve nerede olduğu önemli değil'
Barselona, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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