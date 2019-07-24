De Jong: 'Sevdiğim şey oynamak ve nerede olduğu önemli değil'
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Hollandalı oyuncu, Barselona taraftarlarının yeni yazlarının imza attığını gördükleri sırada çıkan çatışmada ilk kez yer aldılar.
Hollandalı oyuncu, Barselona
taraftarlarının yeni yazlarının imza attığını gördükleri sırada çıkan çatışmada ilk kez yer aldılar.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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