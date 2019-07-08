De Jong'un Camp Nou'daki ilk dokunuşu
1 saat önce
Yeni Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong, Camp Nou'da 19.000'den fazla taraftarın önünde sahaya çıktı. Birçoğu De Jong'un Katalonya'ya gelişini Johan Cruyff'un harekete geçirdiği ve ardından Pep Guardiola tarafından takip edilen Barcelona DNA'sının bir dönüşü olarak görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
Yeni Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong, Camp Nou'da 19.000'den fazla taraftarın önünde sahaya çıktı. Birçoğu de Jong'un Katalonya'ya gelişini Johan Cruyff
'un harekete geçirdiği ve ardından Pep Guardiola tarafından takip edilen Barcelona
DNA'sının bir dönüşü olarak görüyor.
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