Son Dakika Haberleri: De Jong'un Camp Nou'daki ilk dokunuşu
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De Jong'un Camp Nou'daki ilk dokunuşu

1 saat önce

Yeni Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong, Camp Nou'da 19.000'den fazla taraftarın önünde sahaya çıktı. Birçoğu De Jong'un Katalonya'ya gelişini Johan Cruyff'un harekete geçirdiği ve ardından Pep Guardiola tarafından takip edilen Barcelona DNA'sının bir dönüşü olarak görüyor.

Yeni Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong, Camp Nou'da 19.000'den fazla taraftarın önünde sahaya çıktı. Birçoğu de Jong'un Katalonya'ya gelişini Johan Cruyff'un harekete geçirdiği ve ardından Pep Guardiola tarafından takip edilen Barcelona DNA'sının bir dönüşü olarak görüyor.
De Jong'un Camp Nou'daki ilk dokunuşu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05 
Josep Guardiola, Johan Cruyff, Spor
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