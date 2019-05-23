Son Dakika Haberleri: De Volta ao Passado: Karim Benzema pelo OL isimli oyuncu

De Volta ao Passado: Karim Benzema pelo OL isimli oyuncu

9 saat önce

Bir Karim Benzema marcando adlı oyuncuya, Olympique Lyonnais'da. Benzema ve da akademi 2004 ve 2004 yılındaki rollerini üstlendiler. 112 yıl önce bu yıl 112. parti, marcando 43 gols, Real Madrid em 2009.

Bir Karim Benzema marcando adlı oyuncuya, Olympique Lyonnais'da. Benzema ve da akademi 2004 ve 2004 yılındaki rollerini üstlendiler. 112 yıl önce bu yıl 112. parti, marcando 43 gols, Real Madrid em 2009.
De Volta ao Passado: Karim Benzema pelo OL isimli oyuncu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Real Madrid, Karim Benzema, Spor
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