De Volta ao Passado: Karim Benzema pelo OL isimli oyuncu
9 saat önce
Bir Karim Benzema marcando adlı oyuncuya, Olympique Lyonnais'da. Benzema ve da akademi 2004 ve 2004 yılındaki rollerini üstlendiler. 112 yıl önce bu yıl 112. parti, marcando 43 gols, Real Madrid em 2009.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
Bir Karim Benzema
marcando adlı oyuncuya, Olympique Lyonnais'da. Benzema ve da akademi 2004 ve 2004 yılındaki rollerini üstlendiler. 112 yıl önce bu yıl 112. parti, marcando 43 gols, Real Madrid
em 2009.
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