Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu - Son Dakika

Hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight'ın bir sonraki bölümü olan "Portrait of a Murder", beraberinde Carmina Mora adında yetenekli ama işkence görmüş" The Artist adıyla yeni bir cinayet manyağı tanıtacak.

Yeni Katil karakterinin hikayesi;

İntihar eşiğindeyken onu sanatsal açıdan değiştiren ve ona büyük bir ün kazandıran "ürkütücü karga cinayeti" tarafından kurtarılmıştır. Onlarla karşı yürüttüğü kampanyaya kızan, yozlaşmış yetkililer tarafından kaçırılıp çeşitli işkencelere maruz kalmıştır ve elleri kesilmiştir. Şimdi tek amacı sürüsü için öldürmek ve intikam almak.

Yeni Kurban karakteri geliyor:

Gelecek olan genişleme bölümünde ayrıca bir kurban karakteriyle karşılacağız. Vizyonu onu Şili'deki kayıp bir mezarlığa, Carmine Mora'nın ölüm sahnesi ve intikamcı kargaların yuvası olan The Forsaken Bone Yar'a götüren CIA Şifre Kırıcısı olan Jonah Vasquez adında yeni bir kurban da tanıtılacak.

Bölümün Tanıtım Fragmanı