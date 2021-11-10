Üye Girişi
Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu - Son Dakika

Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu

10.11.2021 23:28
Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu

The Artist adıyla gelecek olan katil, intikamcı bir kuş hanımefendi. (Pek sevimli değil)

Hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight'ın bir sonraki bölümü olan "Portrait of a Murder", beraberinde Carmina Mora adında yetenekli ama işkence görmüş" The Artist adıyla yeni bir cinayet manyağı tanıtacak.

Yeni Katil karakterinin hikayesi;

Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu

İntihar eşiğindeyken onu sanatsal açıdan değiştiren ve ona büyük bir ün kazandıran "ürkütücü karga cinayeti" tarafından kurtarılmıştır. Onlarla karşı yürüttüğü kampanyaya kızan, yozlaşmış yetkililer tarafından kaçırılıp çeşitli işkencelere maruz kalmıştır ve elleri kesilmiştir. Şimdi tek amacı sürüsü için öldürmek ve intikam almak.

Yeni Kurban karakteri geliyor:

Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu

Gelecek olan genişleme bölümünde ayrıca bir kurban karakteriyle karşılacağız. Vizyonu onu Şili'deki kayıp bir mezarlığa, Carmine Mora'nın ölüm sahnesi ve intikamcı kargaların yuvası olan The Forsaken Bone Yar'a götüren CIA Şifre Kırıcısı olan Jonah Vasquez adında yeni bir kurban da tanıtılacak.

Bölümün Tanıtım Fragmanı

Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu

The Artist, İntihar, Cinayet, Kurban, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi 00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek 00:05 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda 22:58 Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
22:49 Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif reddedildi
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti         
23:40
Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı         
23:34
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 00:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: Dead by Daylight'a Gelecek Sıradaki Katil Duyuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement