Dead Space Remake 2023'de çıkış yapacak - Son Dakika
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Dead Space Remake 2023'de çıkış yapacak

13.03.2022 17:57
Dead Space Remake 2023'de çıkış yapacak

Twitter üzerinden paylaşılan duyuru videosuna göre Dead Space Remake 2023 yılının başlarından oyuncularla buluşacak.

Dead Space'in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda yeni oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir duyuru videosu paylaşıldı. Dead Space Remake 2023 yılının başlarında oyuncularla buluşacak.

Üçüncü şahıs nişancı korku oyunu denince akla gelen ilk isimlerden birisi Dead Space. Gerek yarattığı atmosferi gerekse de oyuncuyu geren korku ögeleriyle Dead Space ilk çıkış yaptığı zaman oyuncular tarafından bir hayli sevilmiş ve türün önemli isimlerinden birisi olmuştu. Electronic Arts da bu sevginin farkında olacak ki 2008 çıkışlı oyuna bir remake yapmaya karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde EA ve Motive Entertainment tarafından gerçekleştirilen bir sunumda oyunla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

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Oyunun geliştirme sürecine dair görüntülerin bulunduğu yayında geliştiriciler ayrıca The A.L.I.V.E. System hakkında da bolca konuştu. Geliştiriciler tarafından paylaşılanlara göre sistem ana karakterin sesini karakterin durumuna göre değiştirecek. Karakter heyecanlıysa, yorgunsa veya adrenalin doluysa bu etkenler onun nefes alış şeklini, kalbinin atış hızını ve ayrıca sesini değiştirecek. Eğer gerilimi yüksek bir olay yaşanıyor ve siz kendinizi heyecanlı hissediyorsanız, bu etkiyi Isaac'in sesinde de görebileceksiniz.

Paylaşılan bir başka önemli detay da oyunun çıkış tarihi ile alakalı. Geliştiriciler yaptıkları açıklamada Dead Space Remake için çıkış tarihi olarak 2023'ün başlarını hedeflediklerini söyledi. Yapılan açıklamalara göre oyun bu tarihte oynanabilir olacak ve PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için piyasaya sürülecek. Bununla beraber oyunun çıkış tarihi ile ilgili kesin bir gün de paylaşılmadı. Önümüzdeki Mayıs ayında oyunun yeniden tasarlanmasına odaklanan yeni bir canlı yayın daha yapılacak. Umarız yeni canlı yayında bol bol oyun içi görüntüler izleyebilir ve çıkış tarihi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabiliriz.

Dead Space Remake 2023'de çıkış yapacak
Dead Space Remake 2023'de çıkış yapacak
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Münir Karaloğlu, EA Sports, Twitter, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Dead Space Remake 2023'de çıkış yapacak - Son Dakika


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