Dead Space Remake canlı yayını oyuna önbakış sağladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Dead Space Remake canlı yayını oyuna önbakış sağladı!

02.09.2021 10:34

EA Motive, korku temalı Dead Space hayranları için oyunun yenilenmiş versiyonuna özel canlı yayınını Twitch ve YouTube üzerinden dün akşam gerçekleştirdi.

Dead Space hayranları, EA Motive'incanlı yayını sayesinde yaklaşmakta olan remake'e göz atabildiler. Dead Space'in yeniden tasarlandığına dair söylentiler bir süredir yaygındır ve resmi bir fragman ile nihayet iddialar doğruluk kazanmış oldu.

DEAD SPACE REMAKE CANLI YAYIN İLE GÖSTERİME GİRDİ

Bu yazın başlarında EA Play Live etkinliği sırasında 2013 yılında piyasaya sürülen Dead Space'in remake versiyonu duyuruldu. EA henüz oyunla ilgili belirli ayrıntılar vermemiş olsa da, oyuncular orijinal oyuna kıyasla bir dizi farklılık bekleyebilirler.

EA Play Live tanıtım fragmanında çok fazla detaya yer vermese de, Dead Space hayranları dün akşam Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın sayesinde, yeniden yapılanmaya ön bakış sağlayabildiler.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.
YORUMLAR
500

PC oyunları, oyun, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Dead Space Remake canlı yayını oyuna önbakış sağladı! - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini KAP'a bildirdi
15:21 Son Dakika: Galatasaray, Angelino transferini KAP'a bildirdi
15:09 NATO Zirvesi öncesinde gülümseten görüntüler! Erdoğan, ülke liderleriyle ayaküstü muhabbet etti
15:04 NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
15:00 "Faşist" paylaşımı tartışma çıkardı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle ağız dalaşına girdi
14:54 "Faşist" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
14:41 Galatasaray, İspanyol'u bitirdi! Yapılan paylaşımla Angelino'nun ayak sesleri duyuldu
14:37 Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
14:39 Tekirdağ'da düzeltilmeyen dere yatağı, yılanların ve kurbağaların yuvası oldu
14:34 Halk çözüm bekliyor! Tekirdağ'da ıslah edilmeyen dere yatağı yılanların ve kurbağaların yuvası oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 15:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Dead Space Remake canlı yayını oyuna önbakış sağladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement