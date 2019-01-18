Deadpool'dan Wolverine'e Acımasız 10 Years Challenge Şakası

Son dönemde interneti kasıp kavuran 10 years challenge'a Deadpool da katıldı, ancak Wolverine'in fotoğraflarıyla.

Deadpool markasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakteri şakanın merkezindeydi. İki fotoğrafın ilkinde Wolverine'i patlamalara dönüp bakmayan, havalı şekilde yürüyen bir adam olarak görüyoruz. İkinci kare ise Logan filminden, karakterin mezarı.



"Hey @RealHughJackman, senin "Ten years challenge"ını senin için hallettim."









Sonuç ise hem komik hem de biraz hüzünlü. Deadpool'un sık sık yaptığı Wolverine şakalarına aslında oldukça alışkınız. Her ne kadar Deadpool'u oynayan Ryan Reynolds dahil, hepimiz iki karakteri bir arada görmek istesek de bu tarz şakalar, karakterlerin en yakın olduğu anlar olarak göze çarpıyor. Jackman da daha önce yaptığı açıklamalarla bu kapıyı neredeyse tamamen kapatmıştı.



Wolverine ile Deadpool'u bir arada görmemiz, Disney'in Fox'u satın almasına rağmen pek de mümkün görünmüyor. Jackman'ın da her zaman Wolverine'i MCU'nun bir parçası olarak görmek istediğini biliyoruz ancak o'na göre iş artık kendisinden geçmiş durumda.

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