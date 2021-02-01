DeAndre Yedlin Galatasaray'da - Son Dakika

DeAndre Yedlin Galatasaray'da

01.02.2021 20:22
DeAndre Yedlin Galatasaray'da, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan DeAndre Yedlin ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan DeAndre Yedlin ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır;

2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti, 2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti" denildi.

(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Premier Lig, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DeAndre Yedlin Galatasaray'da - Son Dakika


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