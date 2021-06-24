Komünist Parti'nin dindar bir görevlisi ve İkinci Dünya Savaşı'nın idealist gazisi Lyudmila, her türlü Sovyet karşıtı duyarlılığın karşısındadır. Diğer yerel parti yetkilileriyle birlikte Lyudmila, kendi kızının da katıldığı yerel fabrikada düzenlenen bir grevde yaşanan onlarca olaya tanık olur. Durum hızla kontrolden çıkarken Lyudmila, sokağa çıkma yasakları, toplu tutuklamalar ve yetkililerin devlet şiddetini örtbas etme konusundaki acımasız girişimleri karşısında umutsuzca kızını aramaya başlar. Bu süreçte Lyudmila’nın parti çizgisine olan sorgusuz sualsiz inancı sarsılır.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dorogie Tovarishchi
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
Dear Comrades! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Dear Comrades! Filmi - Son Dakika