Dear Comrades! Filmi - Son Dakika

Komünist Parti'nin dindar bir görevlisi ve İkinci Dünya Savaşı'nın idealist gazisi Lyudmila, her türlü Sovyet karşıtı duyarlılığın karşısındadır. Diğer yerel parti yetkilileriyle birlikte Lyudmila, kendi kızının da katıldığı yerel fabrikada düzenlenen bir grevde yaşanan onlarca olaya tanık olur. Durum hızla kontrolden çıkarken Lyudmila, sokağa çıkma yasakları, toplu tutuklamalar ve yetkililerin devlet şiddetini örtbas etme konusundaki acımasız girişimleri karşısında umutsuzca kızını aramaya başlar. Bu süreçte Lyudmila’nın parti çizgisine olan sorgusuz sualsiz inancı sarsılır.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dorogie Tovarishchi

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

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