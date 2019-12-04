DEAŞ'a araç temin eden şüpheli yakalandı

Adana'da, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları Suriye'ye götürüp DEAŞ'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.

Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'dan kiraladığı araçları, Suriye'ye götürüp, terör örgütü DEAŞ militanlarına satan H.S.Y.'nin, Adana'da olduğu belirlendi. Polis, bu suçtan hakkında açılan davada firari olarak yargılanan H.S.Y.'yi gizlendiği evde, operasyonla yakaladı.

Hakkında 16 suç kaydı ile 37 arama kararı bulunan şüpheli, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz dedi. H.S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zanlının polis aracından indirilmesi

Adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Zanlının konuşması

Polis aracına bindirilmesi

Polis aracının gidişi

Haber-Kamera Can ÇELİKADANA,(DHA)