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Deaş'a araç temin eden şüpheli yakalandı

6 saat önce

DEAŞ'a araç temin eden şüpheli yakalandıAdana'da, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları Suriye'ye götürüp DEAŞ'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.

DEAŞ'a araç temin eden şüpheli yakalandı

Adana'da, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları Suriye'ye götürüp DEAŞ'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.

Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'dan kiraladığı araçları, Suriye'ye götürüp, terör örgütü DEAŞ militanlarına satan H.S.Y.'nin, Adana'da olduğu belirlendi. Polis, bu suçtan hakkında açılan davada firari olarak yargılanan H.S.Y.'yi gizlendiği evde, operasyonla yakaladı.

Hakkında 16 suç kaydı ile 37 arama kararı bulunan şüpheli, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz dedi. H.S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Detayı

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Zanlının polis aracından indirilmesi

Adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Zanlının konuşması

Polis aracına bindirilmesi

Polis aracının gidişi

Haber-Kamera Can ÇELİKADANA,(DHA)

Deaş'a araç temin eden şüpheli yakalandı

Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
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