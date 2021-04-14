DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı - Son Dakika

DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı

14.04.2021 23:59
DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı, System.String[]

Türk vatandaşı 2 kişi, terör örgütü DEAŞ'a mali ve lojistik destek veren şahıslarla aynı ismi taşımaları nedeniyle yapılan hata sonucu ABD yaptırımlarına maruz kaldı. Ticari hayatları altüst olan Şanlıurfalı amca Ahmet ve yeğen İsmail Bayaltun, karışıklığın giderilmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine başvurdu.

Amca Ahmet ve yeğeni İsmail Bayaltun, isim karışıklığı nedeniyle 18 Kasım 2019'da ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine girdi.

İSİM BENZERLİĞİ HAYATLARI ALTÜST ETTİ

Şanlıurfa'da yaşayan ve ticaretle uğraşan amca ile yeğen, bu kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü DEAŞ'a destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı.

1,5 YILDIR MAĞDURLAR

İthalat, ihracatla uğraşan ve Çin'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ABD yaptırımları mağduru.

HİÇ KİMSE ONLARLA ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Karışıklığı çözmek için ABD'ye gelen Türk avukat Halil Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'a destekten yargılanan iki kardeş ile kendisine başvuran amca ve yeğen Bayaltunların farklı kişiler olduğunu ispat etmek için önce nüfus, sabıka ve yargılama kayıtlarını incelediğini, daha sonra hatanın düzeltilmesi için OFAC'a başvurduğunu söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine girdikten sonra dünyadaki tüm finans kuruluşlarının burada yer alan isimlerin işlemlerini durduğunu anlatan Uzun, Türkiye'de dahi hiç kimsenin isimleri terörle anılan müvekkilleriyle çalışmak istemediğini ifade etti.

TİCARİ HAYATLARI ALTÜST OLDU

Uzun, amca Ahmet ve yeğen İsmail Bayaltun'un ailesinin de bu hata nedeniyle bankalarla ciddi sorun yaşadığını, müvekkillerinin faaliyetlerinin çok ciddi şekilde kısıtlandığını ve ticari hayatlarının "altüst olduğunu" belirtti.

İsmail Bayaltun'un 7 Nisan'da OFAC yaptırımları nedeniyle Türkiye'de mal varlığının dondurulduğunu bildiren Uzun, Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığına isim karışıklığının düzeltilmesi için başvurduklarını kaydetti

DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı

Şanlıurfa, ABD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEAŞ'a destek veren 2 kişiyle aynı ismi taşıyan Türk vatandaşları, ABD yaptırımlarına maruz kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • harbici: Terör destekcisinin isim benzerliğine bile tahamülü yok.Bizdeki gibi meclis kürsüsünden terörü desteklese meydanlarda terör propakandası yapsa gün yüzü görmezdi.Birde bizdekilere bak.O kadar çok hain varki devlet milim milim yol alıyor ancak o hainlerinde sonu gelecek. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Başlığa bak: Maruz kalmış ne demek onlar ve müslümanlara hainlik yapan kim varsa şeriatın hükmüne göre infaz edilmeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kzk: Görende amcanın milyon dolarlık işlem hacmi var zannedicek. Şirketi yap bir akrabanın üstüne devam et Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır

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