Üye Girişi
DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

05.11.2021 12:04

KOCAELİ Emniyeti'nin operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ Emniyeti'nin operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i dün cumhuriyet savcılığında verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Cübbeli Ahmet, 12:45 Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans 11:42 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
Öldürüp çuvalla attıkları adamın cenazesine gitmişler! 4 zanlı müebbet hapis cezası aldı 11:01 Öldürüp çuvalla attıkları adamın cenazesine gitmişler! 4 zanlı müebbet hapis cezası aldı Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son Dakika Haberleri
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı
12:44 Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları         
11:59
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 13:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement