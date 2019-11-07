Son Dakika Haberleri: DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkındaki soruşturma
Son Dakika Güncel DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkındaki soruşturma

DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkındaki soruşturma

7 saat önce

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın iptal edildiği bildirildi.

DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkındaki soruşturma, System.String[]

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın iptal edildiği bildirildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge şirketi hakkında "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle geçen yıl açılan soruşturmayı iptal etti.

Şirket hakkındaki "terör örgütüne finans sağladığı" ve "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturmaların ise devam ettiği belirtildi.

Lafarge şirketi hakkında "terör örgütüne finans sağladığı", "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" ve "insanlığı karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle geçen yıl soruşturma başlatılmıştı.

Şirket, 30 milyon avro için adli denetime de tabi tutulmuştu.

Şirketin 2011-2014 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında 8 eski yöneticisi hakkında geçen aylarda soruşturma başlatılmıştı.

Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülmüştü.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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