Son Dakika Haberleri: Deaş'a Katılan Finlandiya Vatandaşları Ülkeye Dönebilir'

Deaş'a Katılan Finlandiya Vatandaşları Ülkeye Dönebilir'

1 saat önce

SURİYE'deki esir kamplarında bulunan yaklaşık 40 DEAŞ militanının Finlandiya'ya geri dönmeye çalışması ülkede büyük tartışmalara neden olurken, Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mykkanen, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada buna yeşil ışık yaktı.

Deaş'a Katılan Finlandiya Vatandaşları Ülkeye Dönebilir', System.String[]
SURİYE'deki esir kamplarında bulunan yaklaşık 40 DEAŞ militanının Finlandiya'ya geri dönmeye çalışması ülkede büyük tartışmalara neden olurken, Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mykkanen, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada buna yeşil ışık yaktı. Finlandiya vatandaşı olan yaklaşık 80 kişinin DEAŞ saflarına katıldığını vurgulayan Mykkanen, "Elimizdeki rapora göre, 80 kişiden 20'si öldü. 20'si ise geçen yıllarda Finlandiya'ya geri döndü. Geriye kalan 40 kişinin vatandaşlığı bulunduğu için Finlandiya'ya dönmesini engelleyemeyiz. Ancak onlara yardımcı olmayacağız. Söz konusu kişiler Türkiye'ye kendi imkanlarıyla geçebilirse, Ankara'daki Finlandiya Büyükelçiliğinden yardım alabilirler" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:20 

İçişleri Bakanı, Finlandiya, Güncel
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