Son Dakika Haberleri: DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden 2 yabancı uyruklu yakalandı
Son Dakika Güncel DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden 2 yabancı uyruklu yakalandı

6 saat önce

HATAY'ın Belen ilçesinde durdurulan otobüste şüphe üzerine DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye savaşmaya gittikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden 2 yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]

HATAY'ın Belen ilçesinde durdurulan otobüste şüphe üzerine DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye savaşmaya gittikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbekistan asıllı Ernest I.'nın (26) örgüte katılmak için İstanbul'a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay'a hareket ettikleri bilgisine ulaştı. Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, 2 şüpheliyi yakaladı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İnternet üzerinden tanışıp, İstanbul'da buluştuktan sonra DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planlandığı iddia edilen Dimitri M. ile Ernest I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suriye, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden 2 yabancı uyruklu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]