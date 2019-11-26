DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen Fransız uyruklu kadın Adana'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransız uyruklu Anissa L'nin (21), örgüte katılmak için ülkesinden uçakla İstanbul 'a, daha sonra otobüsle Adana'ya geldiğini belirledi.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Adana 'ya geldiği öne sürülen Fransız uyruklu kadın gözaltına alındı.

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