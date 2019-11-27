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DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği iddia edilen iki yabancı uyruklu tutuklandı.

DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği iddia edilen iki yabancı uyruklu tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbek Ernest I'nın (26) terör örgütüne katılmak için İstanbul'a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay'a hareket ettikleri bilgisine ulaştı.


Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, iki şüpheliyi yakaladı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, internet üzerinden tanışıp, İstanbul'da buluştuktan sonra DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planladığı iddia edildi.

Suriye, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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