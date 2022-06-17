İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para toplayanlara operasyon: 19 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Terör örgütü DEAŞ'a finans sağlama amacıyla 1.5 milyon liranın üzerinde paranın fonlandığı ve paranın Hatay sınırından Suriye'ye nakledildiğinin tespiti üzerine yapılan 12 ilde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı şahıslara yönelik 'terörün finansmanı' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bazı banka ve PTT hesaplarına yönelik alınan MASAK raporu doğrultusunda toplanan paranın yaklaşık 900'ü aşan kişi tarafından fonlanıldığı tespit edildi. Savcılıkça, şüphelilerin 20 bin TL üzerinde para gönderdikleri ve ayrıca MASAK raporunun alındığı, yapılan ikinci inceleme sonucunda da 22 şüphelinin ara toplayıcı olarak hesap hareketleri olduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamda ana toplayıcı 2 şüpheli ile 22 ara toplayıcı şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 ilde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 19 şüpheli yakalandı.

Tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon TL üzerinde olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen şahısların örgüt bağlantıları ile para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alınarak örgütsel olduğu hususunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon liranın üzerinde para harekatının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, söz konusu paranın Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş çıkış yapan şahıslarla Suriye'ye nakledildiği tespit edildi.