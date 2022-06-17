DEAŞ'A PARA TOPLAYANLARA 12 İLDE OPERASYON - 2 - Son Dakika
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DEAŞ'A PARA TOPLAYANLARA 12 İLDE OPERASYON - 2

17.06.2022 09:43
DEAŞ'A PARA TOPLAYANLARA 12 İLDE OPERASYON - 2

TERÖR örgütü DEAŞ için para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon düzenlendi.

TERÖR örgütü DEAŞ için para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 kişi yakalandı. MASAK raporuna göre örgütsel olduğu hususunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon lira üzerinde para harekatı tespit edildi. Bu paraların Suriye'ye nakledildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüyle ilişkili kişilere yönelik terörün finansmanı suçu kapsamında soruşturma yürütülüyor. Soruşturmada bazı şüpheliler yönünden iletişim dinlenmesiyle açık kaynaklar ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla banka ve PTT hesapları tespit edildi. Hesapların incelenmesi sonrasında hazırlanan MASAK raporunda, toplanan paranın yaklaşık 900'ü aşan kişi tarafından fonlanıldığı belirlendi.

Bu kişiler içerisinde, örgütsel bağlantısı bulunanlar arasından ve 20 bin lira üzeri para gönderen kişiler için ayrı bir MASAK raporu alındı. Yapılan ikinci incelemede 22 şüphelinin ara toplayıcı olarak hesap hareketleri tespit edildi. Bu kapsamda ana toplayıcı 2 şüpheli ile 22 ara toplayıcı olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanması talimatı verildi. 12 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin aranıyor.

PARALAR SURİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Dosyada tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon lira üzerinde olduğu belirtildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt iltisakları ile para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alınarak örgütsel olduğu hususunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon lira üzerinde para harekatı belirlendi. Bu paranın Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş çıkış yapan şüphelilerle Suriye'ye nakledildiği tespit edildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'A PARA TOPLAYANLARA 12 İLDE OPERASYON - 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEAŞ'A PARA TOPLAYANLARA 12 İLDE OPERASYON - 2 - Son Dakika
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