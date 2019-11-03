Son Dakika Haberleri: DEAŞ'a üst düzey darbe
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DEAŞ'a üst düzey darbe

7 saat önce

DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'a üst düzey darbe

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:45 Kaynak: AA
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