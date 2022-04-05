DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş - Son Dakika
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DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

05.04.2022 10:26
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

ADANA'da, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinden tespit edilip, operasyonla yakalanan Hüseyin Ebu H.'nin (35) terör örgütünün 'yemekhane sorumlusu' olduğu ve El Kaide'den ayrılarak, örgüte katılanlar için ziyafet düzenlediği ortaya çıktı.

ADANA'da, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinden tespit edilip, operasyonla yakalanan Hüseyin Ebu H.'nin (35) terör örgütünün 'yemekhane sorumlusu' olduğu ve El Kaide'den ayrılarak, örgüte katılanlar için ziyafet düzenlediği ortaya çıktı.

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile görüntülerinde yer alan 7 örgüt üyesinin kentte olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere 31 Mart'ta eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, Suriyeli uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

SURİYE'DE YARALANMIŞEmniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T. (41), Ömer T. (29) ile Mahir Muhammed H.'nin (44), propaganda fotoğrafları ortaya çıktı. Suriye'deki çatışmalarda sağ bacağından yaralanan ve bastonla yürüyen Hüseyin Ebu H.'nin, örgütün 'yemekhane sorumlusu' olduğu belirlendi. Ebu H.'nin, örgütün yöneticileriyle zaman zaman bir araya geldiği ve El Kaide'den ayrılıp, DEAŞ'a katılanlar için ziyafet düzenlediği tespit edildi'BEN DEĞİLİM' DEDİGörüntülerde yer alan aldığı Ali Cuma T. de ifadesinde, kendisine zorla kamuflaj giydirildiğini ve fotoğrafının çekildiğini iddia etti. Örgüt üyesinin yanında silahlı fotoğrafı olduğu belirlenen Ömer T. ise söz konusu kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T.'nin, Ömer T. ile Mahir Muhammed H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş
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Propaganda, El Kaide, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş - Son Dakika


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