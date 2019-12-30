DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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