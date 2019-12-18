DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi 'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü

İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli