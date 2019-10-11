Son Dakika Haberleri: DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 şüpheliye tutuklama talebi
Son Dakika Güncel DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 şüpheliye tutuklama talebi

DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 şüpheliye tutuklama talebi

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama, 15 şüpheli adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 şüpheliye tutuklama talebi, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama, 15 şüpheli adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan'da Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, örgüte üye olanların oluşturduğu WhatsApp gruplarının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine araştırma derinleştirildi.

Yapılan incelemede WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda, İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu 37 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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