DEAŞ adına haraç topladığı öne sürülen şüpheliye hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına tehdit, cebir ve şiddet kullanarak haraç topladığı iddia edilen tutuklu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Fırıncılardan haraç topladığı öne sürülen şüpheliyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ek soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Mehmet K. hakkında hazırlanan 15 sayfalık iddianame, örgütün sözde "Adana emiri" olduğu belirtilen M.Ö'nün de aralarında bulunduğu 16 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "korkutucu gücünden faydalanarak suç örgütüne yarar sağlama kastıyla birden fazla kişiyle yol kesmek suretiyle yağma", "birden fazla kişiyle suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından da 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve kabul edilen iddianameyle birleştirme talebiyle Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüphelinin DEAŞ adına eğitimlere katıldığı ve terör örgütüne finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

İddianamede, Mehmet K'nin, DEAŞ bünyesinde aktif faaliyet yürüten, örgütün sözde "Adana emiri" olduğu belirtilen M.Ö. ile eylem birliği içinde hareket ettiğine ilişkin kamera görüntülerinin bulunduğu kaydedildi.

Adana'da bir süre önce terör örgütü DEAŞ adına tehdit, cebir ve şiddet kullanarak fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri" M.Ö'nün de olduğu 11'i tutuklu 16 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.