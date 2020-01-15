DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Çiftçi, Ahmet Can Sakıntı, Mahmut Özden, Mehmet Kayadelen ve Mehmet Gök ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mahmut Özden, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Adana'da haraç toplanması yönünde talimat vermediğini savunan sanık Özden, "Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Ben 'Abu Hamza' kod adını kullanmadım. Bulunduğum mahallede "Yamaçlı grubu' diye bir yapılanmam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantılarının olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.