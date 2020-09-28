DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tamamı tutuksuz olan sanıklardan İ.D, A.C.S, M.K, A.Ç, M.G, İ.Ö. ve H.G. katıldı.

Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgütün sözde "Türkiye emiri" olduğu ileri sürülen Mahmut Özden ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede tanık olarak ifadesi alınan A.A. ekmek dağıtımı konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Mahmut Özden'in dükkanına gittiğini ve Mahmut Özden'in ilk önce L.C. isimli kişiden yüzde otuz pay istediğini söyledi.

Bir süre sonra Özden'in bu talepten vazgeçtiğini ve anlaşma sağlandığını belirten tanık A.A, "Biz A.R'nin dükkanındayken Mahmut Özden yanında bulunan üç kişiyle geldi. Mahmut Özden'in yanında şu an huzurda bulunan sanıklardan A.C.S, M.G ve A.Ç. vardı. Bu sırada L.C. de yanımızdaydı. Mahmut Özden L.C'ye 'Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Google'a Mahmut Özden yaz karşısına kim çıkıyor görürsün' dedi. Ancak bize DEAŞ terör örgütünden bahsetmedi." ifadesini kullandı.

Sanık Mahmut Özden de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" olmadığını öne sürerek, "Bir gün önce beni şikayet etmişlerdi. Ben o dükkana tarafları anlaştırmak amacıyla gitmiştim. Adana'da haraç toplanması yönünde talimat vermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantılarının olmadığını belirterek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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