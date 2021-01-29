DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

29.01.2021 18:27
DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de bulunduğu tutuksuz 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de bulunduğu tutuksuz 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan H.G, A.Ç. ve M.G. ile avukatları hazır bulundu. Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) arızası nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Cumhuriyet savıcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 17 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve üçer kez işledikleri belirlenen "nitelikli yağma" suçundan da kırkbeşer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, 11 sanığın "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan ikişer yıla kadar da cezalandırılmalarını istedi.

Sanık A.Ç. savunmasında, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığı ve kimseden örgüt adına haraç toplamadığını belirterek "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben kimseden zorla para almadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını ileri sürerek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bağımsız vekillerin sayısı artıyor! CHP'deki istifalar koltuk dağılımını değiştirdi Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Canlı anlatım Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Hollywood'un yıldızı Cicely Tyson hayatını kaybetti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti AK Partili Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu
Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Stiven Plaza ile yollarını ayırdı         
18:52
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı         
18:40
CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi         
17:58
Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti         
17:28
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti         
16:59
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 19:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei