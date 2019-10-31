Son Dakika Haberleri: DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti
Son Dakika Güncel DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti

DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti

7 saat önce

Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini açıkladı.

DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini açıkladı.

DEAŞ terör örgütüne yakın Telegram kanallarından yayımlanan ses kaydında, kendisini örgütün sözcüsü olarak tanıtan Ebu Hamze el-Kuraşi, terör örgütü elebaşı Bağdadi ve DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in öldürüldüğünü belirtti.

Sözcü, Bağdadi'nin yerine ise Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kuraşi'nin seçildiğini duyurdu.

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla öldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı
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