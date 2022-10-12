DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı

12.10.2022 09:24
DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonu sonucu DEAŞ bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonu sonucu DEAŞ bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Operasyon, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı - Son Dakika
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