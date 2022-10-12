Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın başlattığı soruşturma sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı - Son Dakika

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