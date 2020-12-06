DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi (2)
06.12.2020 23:29
3 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, aralarında YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, aralarında YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O.'nun da bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,
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