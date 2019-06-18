Son Dakika Haberleri: DEAŞ bağlantılı terör örgütü Malezya açıklarında 10 kişiyi kaçırdı
Son Dakika Güncel Haber

DEAŞ bağlantılı terör örgütü Malezya açıklarında 10 kişiyi kaçırdı

1 saat önce

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaleti kıyılarında DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf militanlarının 10 balıkçıyı kaçırdığı bildirildi.

DEAŞ bağlantılı terör örgütü Malezya açıklarında 10 kişiyi kaçırdı, System.String[]
KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaleti kıyılarında DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf militanlarının 10 balıkçıyı kaçırdığı bildirildi.
Malezya basınında yer alan haberlerde, balık avlamak üzere dün gece Filipinler'in güneyindeki Tawi Tawi adalarından Malezya'nın Sabah açıklarına hareket eden ve 10 kişiyi taşıyan iki teknenin, seyir sırasında teröristler tarafından durdurulduğu belirtildi.
Filipin vatandaşı oldukları tespit edilen balıkçıların, teröristlerce kaçırılıp Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın hücrelendiği bölgelerden birine götürüldüğü öğrenildi.
Kaçırılan balıkçıların akıbeti henüz bilinmiyor.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:49 Kaynak: AA
sabah, deaş, terör, malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ bağlantılı terör örgütü Malezya açıklarında 10 kişiyi kaçırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]