DEAŞ bağlantısı olan Suriyeli şahıs tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli T.E.(32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR