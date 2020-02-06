DEAŞ davası sanıklarının 'WhatsApp' yazışmalarıyla ilgili rapor beklenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ davası sanıklarının 'WhatsApp' yazışmalarıyla ilgili rapor beklenecek - Son Dakika

DEAŞ davası sanıklarının 'WhatsApp' yazışmalarıyla ilgili rapor beklenecek

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, 1'i tutuklu 4 Suriye uyruklunun yargılanmasına devam edildi.

DEAŞ davası sanıklarının 'WhatsApp' yazışmalarıyla ilgili rapor beklenecek, System.String[]

ZONGULDAK'ta, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, 1'i tutuklu 4 Suriye uyruklunun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Walid Halaf'ın tutukluğunun devamına ve sanıkların 'WhatsApp' üzerinden yaptıkları yazışmalarla ilgili raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Temmuz 2018'de, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyrukluların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Sulaf A. adlı kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından 4 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 7'şer yıl 6'şar ay ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İddianamede, örgüt üyelerinden oluşan 'WhatsApp' grubunda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 kişinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı ve bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf'ın yapmasını istediği yer aldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zeidan Abdulkerim Zeidan, Amer Abdulkerim Zeidan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Walid Halaf ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Walid Halaf'ın tutukluğunun devamına, sanıkların 'WhatsApp' üzerinden yaptıkları yazışmalarla ilgili raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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