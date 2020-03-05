DEAŞ duruşmasında 2 sanığa beraat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ duruşmasında 2 sanığa beraat - Son Dakika

DEAŞ duruşmasında 2 sanığa beraat

6 saat önce

Zonguldak'ta DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 sanık beraat etti.

DEAŞ duruşmasında 2 sanığa beraat, System.String[]

Zonguldak'ta DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 sanık beraat etti.


Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık 26 yaşındaki Ayman Zainal Ali D. ile babası 65 yaşındaki Zainal Ali Abdullah D. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dinlenilen tanık Zeynep D. DEAŞ tarafından zorla evlendirildiğini söyledi. Zeynep D., " Birkaç ay evli kaldım. Ailemin Türkiye'ye kaçacağını öğrendim. Plan yapıp, kaçtık. Ayman Zainal Ali D. de bizden 5-6 gün sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğimizde bizi herhangi bir DEAŞ üyesi aramadı ve tehdit etmedi" diye konuştu.


Tanık ifadelerinin ardından tutuklu sanıklar beraatlerini talep ederek suçsuz olduklarını belirttiler. Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin ardından Zainal Ali Abdullah D. ile Zainal Ali D.'nin beraatine karar verdi. İki tutuklu sanık, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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