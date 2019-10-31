Son Dakika Haberleri: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler
Son Dakika Güncel DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler

1 saat önce

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı WASHİNGTON - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon

Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı WASHİNGTON - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı
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