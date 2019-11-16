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Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi Türkiye'de tutuklandı
6 saat önce
Terörist elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabaları Türkiye'de yakalandı. Kırşehir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklandı. 2'si çocuk 19 kişi ise sınır dışı edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.
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