DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakınlarına örgüt üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis - Son Dakika

Kırşehir'de, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.F.A.A, S.A.A, I.Z.J.A.B. ve A.M.A.E.A, bulundukları Kayseri'deki cezaevlerinden SEGBİS sistemi aracılığıyla savunma yaptı.

Duruşmada, sanıklara Bağdadi ile yakınlıkları, operasyonda ele geçirilen cep telefonları ve hafıza kartlarında bulunan örgüt elemanlarına ait fotoğraf ve görüntülerle tanık beyanlarındaki ifadeleri soruldu.

Sanıklardan I.Z.J.A.B, Bağdadi ile aynı sülaleden olduğunu belirterek, kendisi ile hiç görüşmediğini, yaklaşık 2 yıldır Kırşehir'de yaşadığını ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

A.M.A.E.A. da Bağdadi'nin dayısı olduğunu ancak hiç görüşmediğini iddia etti. Evinin bahçesinde bulunan hafıza kartı ve cep telefonundaki örgüte ait görüntüler sorulan A.M.A.E.A, "Cep telefonunu Kırşehir'de ikinci el olarak aldım. İçindeki örgüt üyelerinin resimleri ve propaganda görüntülerini kimin yüklediğini bilmiyorum. İki hafıza kartını da Kırşehir'de yolda buldum. İçindekileri ben yüklemedim. Zaten bir tanesi çalışmıyordu." dedi.

S.A.A ise DEAŞ ve başka terör örgütlerinin güç kavgaları nedeniyle Irak ve Suriye'de faklı şehirlerde yaşadığını öne sürerek, "Eşim ve çocuklarımla Türkiye'ye kaçtım. Bağdadi babamın amcasının oğlu olur. Aynı aşiretteniz ama bağlantımız yok. DEAŞ'a hiç katılmadım." ifadelerini kullandı.

A.F.A.A. ise Bağdadi ile aynı sülaleden olduklarını kaydederek, örgütle herhangi bir bağlantısı olmadığını, DEAŞ zulmü nedeniyle annesi, babası ve ailesiyle Türkiye'ye kaçtığını belirterek, tanıkların kendisine iftira attığını iddia etti.

Mütalaası alınan cumhuriyet savcısı, cep telefonları ve evlerinde bulunan dijital materyallerdeki militanların ceset resimleri, silahlı örgüt propagandası içeren görüntüler ve tanık beyanları doğrultusunda sanıkların üzerilerine atılı suçlar nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkları "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kırşehir merkezli 4 ilde 16 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu belirtilen 25 kişi yakalanmış, sanıklardan 4'ü tutuklanmış, ikisi çocuk 21'i ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edilmişti.