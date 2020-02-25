DEAŞ elebaşının akrabası olduğu iddia edilen 2 sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası oldukları iddia edilen 2 sanığa, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mohammed Dhajer Talab, Mohammed Mahmood Mohammed ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Mohammed, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, telefonunda ve dizüstü bilgisayarında ele geçirilen dokümanların kendisine ait olmadığını savundu.

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmadığını iddia eden Mohammed, "Ben Türkiye'ye 7 yıl önce yasal yollarla geldim. Benim Bağdadi ile akrabalığım yoktur. Telefonumda ele geçirilen fotoğrafları ben yüklemedim. Bu fotoğraflar benim telefonumda asla yoktur. Bu fotoğrafları ilk kez görüyorum. Hiçbir örgüte mensup değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Talab da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını, hükmün ardından sanıkların tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Talab ile Mohammed'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek tahliyelerine hükmetti.

Olay



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın bitmediğini anlatmak ve örgütü yeninden canlandırmak amacıyla Kayseri'de toplantı yaptıkları iddiasıyla 19 Aralık 2019'da Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda el-Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edilen Irak uyruklu Mohammed Dhajer Talab ile Mohammed Mahmood Mohammed gözaltına alınıp tutuklanmıştı.