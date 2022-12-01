Operasyonu düzenleyen muhalifler, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Dera'da bir grup DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Ancak grup, öldürülen DEAŞ'lıların bir bölümünün kimliğini tespit edememişti.

Muhaliflerin evi kuşattığı ve ağır silahlar kullandığı çatışma görüntülerinde, evin bir bölümünün yandığı fark ediliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEAŞ elebaşının öldürüldüğü iddia edilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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